Nella puntata di Sprint Zone, il focus si concentra su Leonardo Fabbri, atleta italiano specializzato nel getto del peso, e sulla sua recente esperienza ai Mondiali indoor, dove non ha raggiunto i risultati sperati. La trasmissione analizza anche le prospettive di un possibile riscatto nell’atletica all’aperto, con commenti sulle competizioni passate e future. La puntata offre un approfondimento su uno degli atleti più rappresentativi del settore.

Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera: ospite della puntata è Leonardo Fabbri, uno dei protagonisti del getto del peso mondiale. Il 28enne atleta fiorentino torna a parlare della sua esperienza ai Mondiali indoor di Torun, una gara complicata che non gli ha permesso di esprimere il suo reale valore. Una prestazione sottotono che Fabbri analizza con grande trasparenza e lucidità, spiegando i motivi della giornata negativa. Archiviata la delusione, lo sguardo è già rivolto alla stagione all’aperto: nel mirino ci sono i Campionati Europei e la Diamond League, competizioni che lo hanno già visto protagonista e vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri: delusione Mondiali indoor e voglia di riscatto all’aperto | Sprint Zone

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Leonardo Fabbri: delusione Mondiali indoor e voglia di riscatto all’aperto | Sprint Zone

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