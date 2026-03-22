LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | argento per Larissa Iapichino nel lungo! Delusione Fabbri

Durante i Mondiali indoor di atletica 2026, Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto lungo, mentre Fabbri ha terminato con una delusione. La gara si è svolta in diretta, e sono stati aggiornati i risultati sul medagliere complessivo della manifestazione. L’Italia si è presentata con alcuni dei suoi atleti più importanti, puntando a migliorare le performances nelle ultime giornate.

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