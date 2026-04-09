Leonardo Crosetto sfida la politica | il successo di Cingolani è nei numeri

Guido Crosetto ha dichiarato che la valutazione di un amministratore delegato si basa unicamente sui risultati concreti ottenuti, senza considerare aspetti politici o personali. Ha sottolineato come il successo di un dirigente si misuri attraverso i numeri e le performance, lasciando da parte ogni altra interpretazione. La discussione si inserisce nel dibattito sulla gestione e le responsabilità dei dirigenti pubblici e privati, con particolare attenzione agli indicatori di efficacia.

Guido Crosetto ha ribadito che la valutazione di un amministratore delegato spetta esclusivamente ai mercati e ai risultati numerici, allontanandosi dalle posizioni di Giorgia Meloni e del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari riguardo alla possibile rimozione di Roberto Cingolani dalla guida di Leonardo. La divergenza politica emerge in un momento cruciale per l’azienda della difesa, che deve presentare la lista dei candidati per il consiglio di amministrazione entro il 13 aprile, con il governo italiano che detiene poco più del 30% delle quote tramite il ministero dell’Economia. Numeri e strategie tecnologiche alla prova del mercato. Le decisioni gestionali di Roberto Cingolani, in carica dal maggio 2023, trovano un riscontro diretto nelle performance finanziarie del colosso della difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leonardo, Crosetto sfida la politica: il successo di Cingolani è nei numeri Leggi anche: Crosetto su Cingolani: «Sono i mercati a giudicare l’operato di un ceo, non la politica» Cingolani: ‘Leonardo aumenta ancora il dividendo, probabile +20%’ROMA, 25 FEB – “Vorrei che Leonardo sempre attraente e soddisfacente per i nostri investitori. Si parla di: Leonardo, il caso Cingolani Meloni vuole mandarlo via. Crosetto al Foglio: Cingolani? Non è la politica che giudica un ad ma i numeri e i mercatiIl ministro della Difesa, conversando in Transatlantico, prende le distanze dalla ormai quasi certa non riconferma dell'ex ministro del governo Draghi alla guida del colosso della difesa italiano ... ilfoglio.it Crosetto su Cingolani: «Sono i mercati a giudicare l’operato di un ceo, non la politica»Crosetto sulla sostituzione di Cingolani al vertice di Leonardo: «Sono i mercati a giudicare l’operato di un ceo, non la politica». lettera43.it