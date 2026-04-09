Crosetto su Cingolani | Sono i mercati a giudicare l’operato di un ceo non la politica

Da lettera43.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della difesa ha commentato il ruolo dei mercati nell valutazione delle performance di un amministratore delegato, sottolineando che è attraverso i risultati finanziari e le reazioni dei mercati che si può determinare il successo o meno di una gestione aziendale, piuttosto che tramite decisioni di carattere politico. La sua dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sul rapporto tra politica e mondo aziendale, evidenziando la priorità dei dati economici.

«La politica non giudica l’operato di un amministratore delegato. Sono i numeri, sono i mercati». Lo ha detto Guido Crosetto intervistato da il Foglio, rispondendo a una domanda sulla valutazione sull’operato del ceo di Leonardo, Roberto Cingolani, dato in uscita nel giro di?nomine delle società controllate dallo Stato. Con tale affermazione, di fatto, Crosetto prende le distanze dalla decisione di Giorgia Meloni (e del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari) di rimuovere l’ex ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – lo fu nel governo Draghi – dalla guida del colosso della difesa. Roberto Cingolani e Guido Crosetto (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Crosetto su Cingolani: «Sono i mercati a giudicare l’operato di un ceo, non la politica»

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