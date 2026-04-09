Il ministro della difesa ha commentato il ruolo dei mercati nell valutazione delle performance di un amministratore delegato, sottolineando che è attraverso i risultati finanziari e le reazioni dei mercati che si può determinare il successo o meno di una gestione aziendale, piuttosto che tramite decisioni di carattere politico. La sua dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sul rapporto tra politica e mondo aziendale, evidenziando la priorità dei dati economici.

«La politica non giudica l’operato di un amministratore delegato. Sono i numeri, sono i mercati». Lo ha detto Guido Crosetto intervistato da il Foglio, rispondendo a una domanda sulla valutazione sull’operato del ceo di Leonardo, Roberto Cingolani, dato in uscita nel giro di?nomine delle società controllate dallo Stato. Con tale affermazione, di fatto, Crosetto prende le distanze dalla decisione di Giorgia Meloni (e del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari) di rimuovere l’ex ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – lo fu nel governo Draghi – dalla guida del colosso della difesa. Roberto Cingolani e Guido Crosetto (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Crosetto su Cingolani: «Sono i mercati a giudicare l’operato di un ceo, non la politica»

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La furia di Meloni anche su Leonardo: chi può arrivare al posto di CingolaniDopo i ribaltoni nel governo e in Fratelli d’Italia, a rischio diverse poltrone degli ad delle partecipate.

Temi più discussi: Il governo ha deciso: Cingolani verso l'addio a Leonardo; Cingolani, risultati record e tensioni coi militari. Perché Meloni vuole cambiare l’ad di Leonardo; Nomine nel caos: alta tensione Meloni-Crosetto; Leonardo, il titolo crolla. L’uscita di Cingolani non piace ai mercati.

Crosetto su Cingolani: politica non giudica operato, lo fanno i mercati(Teleborsa) - La politica non giudica l'operato di un amministratore delegato. Sono i numeri, sono i mercati . Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo a una domanda sulla v ... borsa.corriere.it

Crosetto al Foglio: Cingolani? Non è la politica che giudica un ad ma i numeri e i mercatiIl ministro della Difesa, conversando in Transatlantico, prende le distanze dalla ormai quasi certa non riconferma dell'ex ministro del governo Draghi alla guida del colosso della difesa italiano ... ilfoglio.it

++ #Leonardo, Crosetto: #Cingolani "Giudica il mercato, i numeri. Non la politica". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto rispondendo in Transtlatico sull'Ad di Leonardo Roberto Cingolani, secondo quanto riporta Askanews++ x.com

C’è una ricostruzione che fa infuriare Giorgia Meloni. È il racconto che le fonti militari consegnano all’esecutivo poco dopo pranzo, lasciando attoniti anche Guido Crosetto e Antonio Tajani. Il resoconto riferisce nel dettaglio l’attacco ai soldati italiani di Unifil: co - facebook.com facebook