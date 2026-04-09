L' emozionante viaggio al centro della notte di Alberico Lombardi arriva a Portici

Viaggio al centro della notte il nuovo spettacolo di Alberico Lombardi regala un’esperienza emozionante e immersiva, dove la notte non è solo l’intervallo tra due giorni, ma un luogo dell’anima, un rifugio per chi cerca, per chi ama e per chi non dimentica. Bellissime canzoni del repertorio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il "Viaggio al centro della notte"di Alberico Lombardi con Il Teatro cerca CasaIl Teatro cerca Casa rassegna teatrale diretta da Manlio Santanelli e Livia Coletta continua il suo percorso artistico di qualità con artisti e...

L'Amore si Muove con Alberico Lombardi e i suoi ragazzi, ospiti d'eccezione Loredana Errore e Rossella erraL’Amore si Muove è una manifestazione culturale e solidale ideata e condotta da Alberico Lombardi, artista e insegnante che da anni unisce musica,...