Il Viaggio al centro della notte di Alberico Lombardi con Il Teatro cerca Casa

Il Teatro cerca Casa rassegna teatrale diretta da Manlio Santanelli e Livia Coletta continua il suo percorso artistico di qualità con artisti e spettacoli di spessore. Tra gli spettacoli 202526 in un cartellone molto vario, debutta a Pozzuoli sabato 24 gennaio"Viaggio al centro della notte" con Alberico Lombardi reduce dal successo tv su Canale 5 di Io canto e dalla pubblicazione dell'album Lezioni d'amore dedicato a Roberto Vecchioni. Viaggio al centro della notte è un viaggio musicale attraverso le canzoni che hanno raccontato il fascino e il mistero della notte, dipingendo storie di amori rubati, sogni sospesi e incontri fugaci sotto il cielo stellato.

Blu, il colore della felicità: un viaggio poetico per i più piccoli alla Casa del Teatro

Dal 10 al 11 gennaio, presso la Casa Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, si svolge “Blu - il colore della felicità”. Un percorso teatrale dedicato ai più piccoli, curato dall’associazione Pilar Ternera e interpretato da Francesco Cortoni e Silvia Lemmi. L’evento propone un viaggio poetico attraverso il colore blu, invitando i bambini a scoprire e riflettere sui sentimenti e le emozioni legate a questa tonalità.

