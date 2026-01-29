L' Amore si Muove con Alberico Lombardi e i suoi ragazzi ospiti d' eccezione Loredana Errore e Rossella erra

L'Amore si Muove torna a mettere in scena musica, solidarietà e incontri. Questa volta, Alberico Lombardi e i suoi ragazzi hanno coinvolto anche Loredana Errore e Rossella Erra, portando sul palco un mix di emozioni e messaggi di inclusione. La manifestazione, ideata da Lombardi, continua a unire persone di ogni età attraverso un evento che mescola arte e impegno civile.

L’Amore si Muove è una manifestazione culturale e solidale ideata e condotta da Alberico Lombardi, artista e insegnante che da anni unisce musica, educazione e impegno civile, trasformando il palco in uno spazio di incontro, emozione e inclusione. La manifestazione è diventata negli anni un vero fiore all’occhiello per la Regione Campania nel campo della disabilità.Nata come iniziativa benefica, la manifestazione utilizza il linguaggio universale dell’arte per promuovere inclusione, rispetto ed empatia, con particolare attenzione al mondo della disabilità. Sul palco, i veri protagonisti sono i ragazzi diversamente abili, coinvolti in performance artistiche dirette da Alberico Lombardi, che ne accompagna l’espressione creativa valorizzandone talento, unicità e dimensione umana.🔗 Leggi su Napolitoday.it

L'amore si muove23/01/2017 - La seconda edizione de L'amore si muove, evento di solidarietà dedicato ai ragazzi diversamente abili. L'evento si terrà al teatro De Filippo e sarà presentato dal professore Alberico ... regione.campania.it

Il Volo - Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) testo lyricLa canzone Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) si trova nell'album L'amore Si Muove uscito nel 2014. L'articolo Il Volo - Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) testo lyric di Il Volo è apparso su Rockit.it il ... rockit.it

Arte, inclusione e la capacità di raccontare storie che toccano il cuore: è un gradito ritorno a Mattina Live quello di Alberico Lombardi, artista e docente già apprezzato dal grande pubblico a "Io Canto". Ci presenta "L’amore si muove", la manifestazione in progr - facebook.com facebook