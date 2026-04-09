Leighton Meester compie 40 anni | la famiglia da incubo il riscatto e l’amore con Adam Brody

L’attrice nota per aver interpretato un personaggio iconico in una serie televisiva celebra il suo quarantesimo compleanno. Nata in circostanze difficili, ha affrontato un passato segnato da problemi familiari e da un’infanzia complessa. Dopo aver raggiunto il successo, ha mantenuto riservate le sue relazioni private, tra cui il matrimonio con un attore. La sua carriera e vita privata sono state spesso al centro dell’attenzione dei media.

La popolarità globale la travolge nei vistosi cerchietti della viziata ereditiera dell’Upper West Side. Meester inizialmente fa il provino per Serena (ruolo che andrà a Blake Lively), ma non riesce a convincere i produttori della serie dramedy. Così, per l’audizione, Leighton – originariamente bionda – scurisce i capelli, trasformandosi perfettamente nella sofisticata e snob Blair. La diva è sempre riuscita a tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, nonostante sia sposata con un altro attore amatissimo a Hollywood, Adam Brody. La coppia ha due figli, Arlo Day, nata nel 2015, seguita nel 2020 da un secondo figlio, un maschietto, il cui nome non è stato reso pubblico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Leighton Meester compie 40 anni: la famiglia da incubo, il riscatto e l’amore con Adam Brody Leighton Meester: “Il segreto con Adam Brody? Andiamo d’accordo”L'attrice di Gossip Girl ha approfondito il suo legame con l'attore, conosciuto per il ruolo di Seth Cohen, con il quale è sposata dal 2014. Leggi anche: Melissa Satta compie 40 anni. L'attico in centro a Milano: il salotto con la libreria a parete, la camera da letto bianc e, la maxi cabina armadio