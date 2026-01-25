Leighton Meester, nota per il suo ruolo in Gossip Girl, ha parlato del suo rapporto con Adam Brody, star di The O.C. e suo marito dal 2014. In un’intervista, l’attrice ha condiviso che il segreto del loro buon rapporto risiede nella capacità di andare d’accordo e nel rispetto reciproco. Un legame costruito sulla complicità e sulla condivisione di valori, che contribuisce a mantenere stabile e sereno il loro rapporto.

L'attrice di Gossip Girl ha approfondito il suo legame con l'attore, conosciuto per il ruolo di Seth Cohen, con il quale è sposata dal 2014. Leighton Meester ha rilasciato un'intervista al magazine People nel quale ha ripercorso il suo matrimonio con il collega Adam Brody. L'attrice di Gossip Girl e la star di The O.C. sono sposati da quasi dodici anni e sono una delle coppie più amate di Hollywood. Alla domanda su quale sia il segreto del loro legame così forte e solido, Leighton Meester, volto di Blair Underwood nella serie tv, ha approfondito il rapporto con Brody e l'amore che li tiene uniti ormai da oltre un decennio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Leighton Meester: “Il segreto con Adam Brody? Andiamo d’accordo”

Leggi anche: Leighton meester e jared padalecki protagonisti di the bodyguard su netflix

Leggi anche: Nobody Wants This, Netflix rinnova la serie con Adam Brody e Kristen Bell

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Leighton Meester rivela il segreto molto riconoscibile del suo matrimonio di 12 anni con Adam Brody; Agente di Minneapolis ha sparato colpi difensivi temendo per la sua vita; I più popolari: cronologia della morte di Lula Lahfah in un appartamento, fatti sulla questione dell’overdose virale.

Leighton Meester: Il segreto con Adam Brody? Andiamo d’accordoL'attrice di Gossip Girl ha approfondito il suo legame con l'attore, conosciuto per il ruolo di Seth Cohen, con il quale è sposata dal 2014. movieplayer.it

The Buccaneers 2, Leighton Meester affronta i numerosi segreti del suo personaggioLeighton Meester è tra le novità della seconda stagione di The Buccaneers: il suo personaggio cela numerosi segreti e persino l'attrice ha avuto difficoltà nel processarli. The Buccaneers è tornato e ... comingsoon.it

Adam e sua moglie Leighton Meester ai Golden Globes 2026 - facebook.com facebook