Melissa Satta compie 40 anni L' attico in centro a Milano | il salotto con la libreria a parete la camera da letto bianc e la maxi cabina armadio

Oggi Melissa Satta festeggia 40 anni. La showgirl ha già festeggiato con amici e famiglia, ma la vera sorpresa è il suo attico in centro a Milano. La casa, con un grande salotto e una maxi cabina armadio, riflette il suo stile semplice e moderno. Tra le pareti bianche e le librerie a parete, Melissa si sente più sicura e pronta per il nuovo capitolo della sua vita.

Quaranta candeline e una nuova consapevolezza. Melissa Satta compie oggi, sabato 7 febbraio, 40 anni. Spesso la showgirl ha celebrato il suo compleanno in uno dei luoghi per lei più importanti: la sua casa di Milano. Un rifugio urbano che racconta molto del momento che sta vivendo, fatto di equilibrio, lavoro e vita privata lontana dai riflettori più invadenti. Negli ultimi anni Milano è diventata il suo punto fermo: qui lavora, cresce suo figlio e costruisce una quotidianità più stabile. E proprio la casa - un attico in un palazzo signorile in centro - è lo specchio di questa fase. Melissa Satta, chi è Nata a Boston il 7 febbraio 1986, Melissa Satta cresce in Sardegna prima di farsi conoscere dal grande pubblico nei primi anni Duemila.

