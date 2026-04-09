Il gruppo Percassi proseguirà negli investimenti legati alla rete di negozi Lego, dieci anni dopo aver siglato un accordo con il marchio danese. La società bergamasca, attiva in Italia e in Europa nel settore dello sviluppo e della gestione di reti retail, conferma così il suo impegno nel mantenere stabile e crescente la collaborazione con Lego nel mercato italiano. La partnership è iniziata nel 2013 e proseguirà negli anni a venire.

Il gruppo Percassi continua a puntare sulla rete di negozi della Lego a dieci anni dall'alleanza siglata dal marchio nato a Billund in Danimarca con la società bergamasca, attiva in Italia e in Europa nello sviluppo e gestione di reti retail. In questo campo oltre che per Lego Percassi opera, principalmente in franchising, per brand come Nike, Jordan, Victoria's Secret, Armani Exchange, Saint Laurent, Garmin e Starbucks. Detiene inoltre partecipazioni importanti in Kiko Milano e nell'Atalanta calcio. "Celebrare i primi dieci anni di collaborazione con il Gruppo Lego rappresenta per noi un traguardo significativo, frutto di un'intesa solida e una visione condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il gruppo Percassi continuerà a investire con Lego a dieci anni dall'alleanza

Lego e Percassi: 10 anni di partnership. Festa con eventi speciali negli store (e la Play Machine)Bergamo, 9 aprile 2026 – Mattoni veri e mattoncini per gioco, i più famosi del mondo.

Nasce il gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra con vista sulle prossime elezioniL'annuncio oggi in municipio del consigliere Giangranco Bettin con il leader di Si e deputato di Avs Nicola Fratoianni, che dichiara: «Siamo in campo...

Mattoncini Lego e Percassi, alleanza lunga 10 anniIL TRAGUARDO. Dal 2016 a oggi aperti in Italia 29 punti vendita del marchio dei mattoncini. I progetti per il futuro. ecodibergamo.it

Lego e Percassi: 10 anni di partnership. Festa con eventi speciali negli store (e la Play Machine)Nel 2016 il gruppo bergamasco firmò un’intesa con la società danese per l’apertura dei punti vendita delle confezioni di mattoncini: in Italia ce ne sono 29 ... ilgiorno.it