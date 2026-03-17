Energia Sociale scende in campo negli eventi della Campania | partnership strategica con Mosaiko

Energia Sociale, azienda campana leader nel settore energetico, ha recentemente avviato una partnership strategica con Mosaiko. La società, che da anni opera nel campo dell’energia, si è trasformata in ESCo, ovvero una società specializzata nel miglioramento dell’efficienza energetica per privati, aziende e amministrazioni pubbliche. La collaborazione si inserisce nelle attività della società in Campania.

Energia Sociale S.p.A. è da anni azienda campana leader del settore energetico e da qualche giorno è diventata ESCo (Energy Service Company) cioè società specializzata nel miglioramento dell’efficienza energetica per privati, aziende e pubbliche amministrazioni. Ma Energia Sociale non si ferma e annuncia l’avvio di una partnership strategica con Mosaiko Enterprise, realtà attiva nel settore dell’entertainment in Campania. L’accordo segna l’inizio di una collaborazione che accompagnerà l’azienda energetica nel corso della stagione di eventi Primavera–Estate 2026, con la partecipazione ad alcune tra le principali manifestazioni sportive e mondane del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Energia: Green-Entesy, partnership strategica gestione integrata e sostenibile Leggi anche: Canada in fuga dal protezionismo Usa. Con la Cina è «partnership strategica»