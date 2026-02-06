Atalanta-Juve la festa negli spogliatoi e i complimenti del presidente Percassi - Video

Dopo la vittoria per 3-0 contro la Juventus nei quarti di Coppa Italia, l’Atalanta si è riversata negli spogliatoi per festeggiare. Il presidente Percassi ha incontrato squadra e staff e ha elogiato i giocatori: «Bravi ragazzi, sempre così!». La scena ha mostrato entusiasmo e soddisfazione, con i tifosi che già sognano una semifinale.

CALCIO. Dopo il successo 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia il saluto a giocatori e staff: «Bravi ragazzi, sempre così!». Una serata difficile da dimenticare per i tifosi dell’Atalanta: mercoledì 5 gennaio è arrivato il grande successo in Coppa Italia contro la Juventus, nei quarti di finale. Un 3-0 firmato da Scamacca, Sulemana e Pasalic, valso il pass per la semifinale da giocare contro la vincente della sfida tra Bologna e Lazio. Al fischio finale è scattata la festa sugli spalti di un Gewiss Stadium diventato una bolgia per celebrare un’altra grande serata a tinte nerazzurre. Festa proseguita negli spogliatoi, con la dirigenza al gran completo: Tony D’Amico e Umberto Marino, l’amministratore delegato Luca Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca e il presidente Antonio Percassi, accolto con un’ovazione dalla squadra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Juve fuori dalla Coppa Italia, festa Atalanta: episodio Bremer decisivo, poi i bianconeri crollano nel finaleScamacca sblocca su rigore (assegnato da Fabbri dopo essere stato richiamato da Abisso all'on field rieview per il fallo di mano del brasiliano) poi nella ripresa la Dea la chiude con i nuovi entrati ... tuttosport.com

