Mandorlo in Fiore attese quasi 20 mila persone | attivato il centro operativo comunale per fiaccolata e sfilata finale

Quasi 20.000 persone sono attese a Agrigento per l’evento Mandorlo in Fiore. Il Comune ha attivato il centro operativo comunale per coordinare le fiaccolate e la sfilata finale, che rappresentano i momenti più partecipati della manifestazione. Le autorità si preparano a gestire il flusso di visitatori e le varie iniziative previste durante le giornate di festa.

Ordinanza del sindaco Miccichè per rafforzare sicurezza e assistenza alla popolazione durante gli eventi più partecipati della manifestazione Il Comune di Agrigento attiverà il centro operativo comunale in occasione degli appuntamenti più partecipati del Mandorlo in fiore. La decisione è contenuta in un'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Miccichè per garantire supporto organizzativo, assistenziale e informativo alla popolazione durante gli eventi previsti il 13 e il 15 marzo, ovvero per la fiaccolata dell'amicizia e per lo spettacolo conclusivo. Secondo le previsioni dell'organizzazione, la manifestazione potrebbe richiamare circa 17 mila persone lungo le strade della città.