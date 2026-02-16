Muro cede e colpisce un’auto | ordinanza urgente per la sicurezza

Il muro crolla improvvisamente e schiaccia un’auto in via Roma, causando danni materiali e timori tra i residenti. La perdita di stabilità della struttura ha creato un rischio reale per chi passa in zona, spingendo le autorità a intervenire senza perdere tempo. Nei giorni scorsi, i tecnici hanno verificato che parte del muro era deteriorata, compromettendo la sicurezza di chi transitava lì vicino.

Dopo il cedimento di una muratura in tufo e il coinvolgimento di un’auto in sosta, chiusa via Sant’Anna e traffico limitato. Dieci giorni ai proprietari per ripristinare le condizioni di sicurezza Un intervento immediato per tutelare la pubblica e privata incolumità. Con l’ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 16 febbraio 2026, il Commissario Prefettizio Biagio Del Prete ha disposto la messa in sicurezza di un edificio vetusto e abbandonato in via Raffaele Musone, angolo via Sant’Anna. Il provvedimento arriva dopo l’intervento dei vigili del fuoco del 14 febbraio, che hanno accertato il dissesto statico di un muro in tufo con il crollo parziale della muratura portante di una scala esterna di accesso al primo piano.🔗 Leggi su Casertanews.it

Un toro è fuggito da Mira lunedì mattina, rendendo necessaria un’ordinanza urgente del sindaco.

