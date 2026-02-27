La Lega del Filo d’Oro | L’intervento precoce è essenziale

In occasione della Giornata delle Malattie Rare, una organizzazione che si occupa di supportare persone con disabilità sensoriali richiama l’attenzione sull’importanza di intervenire tempestivamente. Le sindromi di Norrie, Usher e Goldenhar sono condizioni poco note ma che possono compromettere gravemente la vita di chi ne è affetto. L’obiettivo è sensibilizzare sull’efficacia di interventi precoci per migliorare le prospettive di chi affronta queste sfide.

Norrie, Usher e Goldenhar: sindromi poco conosciute, ma molto invalidanti. Oggi, Giornata delle Malattie Rare, la Lega del Filo d’oro, che ha un importante centro a Lesmo, accende il faro su problemi che toccano migliaia di famiglie. Nel 2025 sono stati presi in carico 122 casi, più di 1 persona su 3 (35%) con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale in Italia deve fare i conti con queste patologie. "In Europa una malattia è rara quando colpisce non più di 5 individui ogni 10mila persone – spiega la Fondazione -. Eppure, nel loro insieme, queste condizioni hanno un impatto enorme: sono circa 10mila le malattie di questo tipo diagnosticate oggi, che coinvolgono circa 300 milioni di persone nel mondo e circa 2 milioni nel Paese, per il 70% dei casi pazienti in età pediatrica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Lega del Filo d’Oro: "L’intervento precoce è essenziale" Lega del Filo d'Oro: nuovo corso per volontari a NovaraRiparte anche a Novara il corso base di formazione per i nuovi volontari 2026 della Lega del Filo d'Oro: una vera e propria esperienza formativa che... I Patagarri e Sarafine accendono Piazza Duomo: concerto gratuito a Messina per la Lega del Filo d’OroTutto pronto per il grande evento musicale gratuito offerto da Caronte & Tourist che stasera, venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 21, farà... Temi più discussi: Persone con disabilità: Lega del Filo d’Oro, nel 2025 1 assistito su 3 seguito dal Centro diagnostico presentava una malattia rara; Lega del Filo d’Oro: il 35% delle persone seguite (1 su 3) ha una malattia rara; Giornata Malattie rare, Lega Filo d’Oro riaccende l’attenzione; Malattie rare e sordocecità, l’allarme della Lega del Filo d’Oro. Giornata Malattie Rare, Lega del Filo d’Oro: «Determinante lo screening prenatale»I dati della Fondazione Lega del Filo d'Oro di Osimo. «Oltre 1 persona su 3 con sordocecità e pluridisabilità presenta una malattia rara» ... centropagina.it Giornata Mondiale Malattie Rare, Lega del Filo d’Oro: Nel 2025 oltre una persone su tre curata al Centro Diagnostico presentava una malattia raraLe malattie rare restano una sfida quotidiana per migliaia di famiglie, tra bisogni complessi e terapie spesso ancora insufficienti. I dati del 2025 del Centro Diagnostico della Fondazione Lega del Fi ... rietinvetrina.it Giornata Mondiale Malattie Rare, Lega del Filo d’Oro: “Nel 2025 oltre una persone su tre curata al Centro Diagnostico presentava una malattia rara” - facebook.com facebook c'è un filo rosso che lega la sentenza americana sui #dazi e il #referendum italiano sulla magistratura. Lo si vede leggendo I custodi della democrazia di Marta Cartabia @egeaonline x.com