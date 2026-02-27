La Lega del Filo d’Oro | L’intervento precoce è essenziale

In occasione della Giornata delle Malattie Rare, una organizzazione che si occupa di supportare persone con disabilità sensoriali richiama l’attenzione sull’importanza di intervenire tempestivamente. Le sindromi di Norrie, Usher e Goldenhar sono condizioni poco note ma che possono compromettere gravemente la vita di chi ne è affetto. L’obiettivo è sensibilizzare sull’efficacia di interventi precoci per migliorare le prospettive di chi affronta queste sfide.

Norrie, Usher e Goldenhar: sindromi poco conosciute, ma molto invalidanti. Oggi, Giornata delle Malattie Rare, la Lega del Filo d’oro, che ha un importante centro a Lesmo, accende il faro su problemi che toccano migliaia di famiglie. Nel 2025 sono stati presi in carico 122 casi, più di 1 persona su 3 (35%) con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale in Italia deve fare i conti con queste patologie. "In Europa una malattia è rara quando colpisce non più di 5 individui ogni 10mila persone – spiega la Fondazione -. Eppure, nel loro insieme, queste condizioni hanno un impatto enorme: sono circa 10mila le malattie di questo tipo diagnosticate oggi, che coinvolgono circa 300 milioni di persone nel mondo e circa 2 milioni nel Paese, per il 70% dei casi pazienti in età pediatrica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

