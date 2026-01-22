Lega del Filo d' Oro | nuovo corso per volontari a Novara

La Lega del Filo d'Oro ripropone a Novara il corso base di formazione per nuovi volontari nel 2026. Questo percorso offre strumenti e conoscenze utili per supportare le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, contribuendo a migliorare la loro qualità di vita. Un’opportunità per chi desidera impegnarsi concretamente nel settore del supporto e dell’assistenza, con un percorso di formazione dedicato e approfondito.

Riparte anche a Novara il corso base di formazione per i nuovi volontari 2026 della Lega del Filo d'Oro: una vera e propria esperienza formativa che permetterà di migliorare la qualità della vita delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale.C'è tempo fino al 2 febbraio 2026 per.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

