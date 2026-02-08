La sorpresa del vaccino contro il fuoco di Sant' Antonio | protegge da Alzheimer e invecchiamento

Questa settimana si parla di una scoperta sorprendente: un nuovo vaccino contro il fuoco di Sant'Antonio potrebbe avere effetti benefici anche contro Alzheimer e invecchiamento. I ricercatori spiegano che, oltre a proteggere dalle infezioni, il vaccino aiuta a rafforzare il sistema immunitario, con possibili vantaggi inaspettati per la salute a lungo termine.

Un nuovo studio indica un effetto protettivo contro demenze e altre forme di grave declino cognitivo. E non è tutto: alcune indagini suggeriscono che potrebbe difendere il cuore e rallentare l’invecchiamento. Ecco cosa è stato scoperto Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. I vaccini non aiutano solamente a prevenire le infezioni: attivare e potenziare il sistema immunitario ha infatti effetti benefici a volte imprevedibili.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su SantAntonio Vaccino

Un recente studio ha evidenziato come il vaccino contro l'Herpes zoster, noto anche come Fuoco di Sant'Antonio, possa contribuire a rallentare alcuni aspetti dell'invecchiamento biologico.

Il 17 gennaio si celebra Sant’Antonio abate, eremita del III secolo noto come protettore degli animali e combattente contro il male.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su SantAntonio Vaccino

Argomenti discussi: Come vanno i conti di Pfizer e Merck; La sperimentazione del vaccino australiano offre un barlume di speranza per i bambini con tumori al cervello; Billie Eilish No One Is Illegal on Stolen Land lo sfogo dei Grammy le si ritorce contro mentre viene sorpresa a combattere contro intrusi, i fan le chiedono di rinunciare alle sue dimore.

Ferruta frazione di Borgosesia (Vercelli) La chiesa dedicata a Sant'Antonio Abate, edificata a metà del XVI secolo… in quel periodo questa piccola frazione era comune autonomo, solo nel 1867 fu accorpata come frazione nel comune di Borgosesia… #grazia facebook