La sorpresa del vaccino contro il fuoco di Sant' Antonio | protegge da Alzheimer e invecchiamento
Questa settimana si parla di una scoperta sorprendente: un nuovo vaccino contro il fuoco di Sant'Antonio potrebbe avere effetti benefici anche contro Alzheimer e invecchiamento. I ricercatori spiegano che, oltre a proteggere dalle infezioni, il vaccino aiuta a rafforzare il sistema immunitario, con possibili vantaggi inaspettati per la salute a lungo termine.
Un nuovo studio indica un effetto protettivo contro demenze e altre forme di grave declino cognitivo. E non è tutto: alcune indagini suggeriscono che potrebbe difendere il cuore e rallentare l’invecchiamento. Ecco cosa è stato scoperto Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. I vaccini non aiutano solamente a prevenire le infezioni: attivare e potenziare il sistema immunitario ha infatti effetti benefici a volte imprevedibili.🔗 Leggi su Today.it
Il vaccino contro il Fuoco di Sant’Antonio può rallentare l’invecchiamento biologico: com’è possibile
Un recente studio ha evidenziato come il vaccino contro l'Herpes zoster, noto anche come Fuoco di Sant'Antonio, possa contribuire a rallentare alcuni aspetti dell'invecchiamento biologico.
