Leclerc spiega perché ha lasciato i social | Bastava un'inquadratura e veniva dimenticato tutto

Nel corso di un podcast, il pilota Ferrari ha spiegato di aver deciso di allontanarsi dai social media perché, secondo lui, una semplice inquadratura poteva far dimenticare tutto ciò che aveva ottenuto in pista. Ha inoltre affermato che i social alterano la percezione delle sue prestazioni in Formula 1 e di come vengono interpretate le sue gare. La scelta di smettere di condividere aspetti della sua carriera ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Charles Leclerc racconta perché si è allontanato dai social nel podcast The BSMT: per il pilota Ferrari alteravano la percezione delle sue gare e del suo rendimento in Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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