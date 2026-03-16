Inaki Williams epicentro delle critiche all’Athletic Club | mirino puntato sull’attaccante ecco cosa sta succedendo in Spagna!
Inaki Williams si trova al centro delle polemiche all’interno dell’Athletic Club, con molti tifosi che criticano le sue recenti prestazioni. La squadra sta attraversando una fase difficile e la situazione ha portato a un aumento delle contestazioni nei confronti dell’attaccante. La stagione dell’Athletic Club, finora, ha mostrato segni di delusione e insoddisfazione tra i supporter.
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