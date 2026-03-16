Inaki Williams si trova al centro delle polemiche all’interno dell’Athletic Club, con molti tifosi che criticano le sue recenti prestazioni. La squadra sta attraversando una fase difficile e la situazione ha portato a un aumento delle contestazioni nei confronti dell’attaccante. La stagione dell’Athletic Club, finora, ha mostrato segni di delusione e insoddisfazione tra i supporter.

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© Calcionews24.com - Inaki Williams epicentro delle critiche all’Athletic Club: mirino puntato sull’attaccante, ecco cosa sta succedendo in Spagna!

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