Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e già si respira un’aria diversa dietro le quinte. I preparativi sono in pieno svolgimento, tra siringoni e riti scaramantici che alcuni addetti ai lavori continuano a rispettare. La macchina organizzativa si muove senza sosta, mentre il pubblico aspetta con ansia i giorni di febbraio per scoprire i protagonisti di questa nuova edizione. Carlo Conti, alla guida per la quinta volta, si prepara a condurre l’evento più atteso dello spettacolo italiano.

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Giorno dopo giorno cresce l’attesa per l’evento più importante dello spettacolo italiano, per la quinta volta guidato da Carlo Conti e in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Come da tradizione, i pettegolezzi corrono più veloci delle note. Tra apparizioni in bilico, diete sospette e rituali dal retrogusto.decisamente intimo, l’Ariston si prepara a regalare al pubblico più di qualche sorpresa, tra curiosità, colpi di scena e quel fascino irresistibile che solo il backstage sa offrire. Sanremo 2026: siringoni, rituali scaramantici e i segreti del backstage. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026 tra siringoni e riti scaramantici: cosa sta succedendo dietro le quinte

Approfondimenti su Sanremo 2026

Dietro le quinte di Sanremo si svelano tensioni tra due grandi protagonisti, tra sorrisi di velluto e atteggiamenti glaciale.

Galeries Lafayette, simbolo storico di Parigi, annuncia una vendita importante.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sanremo 2026: i big quasi certi, Laura Pausini primadonna - La volta buona 13/11/2025

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Ladri all’asilo rovistano negli zaini dei bambini: rubati i farmaci salvavita. La preside: Inquietante, non vorrei diventasse il nuovo...; Sanremo 2026, dai dimagrimenti ai riti scaramantici: voci e gossip sui protagonisti; Sanremo 2026: dimagrimenti e riti scaramantici tra i segreti dei Big del festival musicale.

Sanremo 2026, tra siringoni e riti scaramantici: gli assurdi gossip del backstage secondo DagospiaDa Sabrina Ferilli in bilico tra presenza e mistero, alle voci su dimagrimenti lampo e capricci da diva: ecco i retroscena più succosi su Sanremo 2026. gay.it

Sanremo 2026, le quote si ribaltano: Serena Brancale in vetta e torna l’ombra della squalificaLe quote del Festival di Sanremo 2026 cambiano dopo l’annuncio dei duetti: Serena Brancale vola in testa, Paradiso e Fedez inseguono, mentre il ritorno di Morgan riaccende il rischio squalifica. gay.it