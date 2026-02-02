Sanremo 2026 tra siringoni e riti scaramantici | cosa sta succedendo dietro le quinte
Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e già si respira un’aria diversa dietro le quinte. I preparativi sono in pieno svolgimento, tra siringoni e riti scaramantici che alcuni addetti ai lavori continuano a rispettare. La macchina organizzativa si muove senza sosta, mentre il pubblico aspetta con ansia i giorni di febbraio per scoprire i protagonisti di questa nuova edizione. Carlo Conti, alla guida per la quinta volta, si prepara a condurre l’evento più atteso dello spettacolo italiano.
Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Giorno dopo giorno cresce l’attesa per l’evento più importante dello spettacolo italiano, per la quinta volta guidato da Carlo Conti e in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Come da tradizione, i pettegolezzi corrono più veloci delle note. Tra apparizioni in bilico, diete sospette e rituali dal retrogusto.decisamente intimo, l’Ariston si prepara a regalare al pubblico più di qualche sorpresa, tra curiosità, colpi di scena e quel fascino irresistibile che solo il backstage sa offrire. Sanremo 2026: siringoni, rituali scaramantici e i segreti del backstage. 🔗 Leggi su Dilei.it
