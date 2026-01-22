Piazze e Città d’Italia la personale di Paola Meneghetti per riscoprire l’Italia più poetica
Dal 27 novembre 2025 al 27 marzo 2026, il Ristorante Cascina dei Filagni di Grumello del Monte ospita la mostra “Piazze e Città d’Italia” di Paola Meneghetti. L’esposizione propone un viaggio visivo attraverso le principali piazze e città italiane, offrendo un’interpretazione personale e poetica dei luoghi che caratterizzano il nostro paese. Un’occasione per riscoprire l’Italia attraverso l’arte e la sensibilità dell’artista.
Dal 27 novembre 2025 al 27 marzo 2026, il Ristorante Cascina dei Filagni di Grumello del Monte (BG) ospita la mostra personale “Piazze e Città d’Italia” della pittrice Paola Meneghetti. Il progetto artistico propone un viaggio ideale attraverso le principali piazze e città italiane, reinterpretate dall’artista in chiave naif. Uno stile che, grazie a colori vivaci e forme essenziali, restituisce una visione emozionale e immaginifica dei luoghi simbolo del nostro Paese. “Piazze e Città d’Italia” si inserisce in un percorso artistico già avviato dall’artista in contesti espositivi analoghi, confermando la naturale vocazione del progetto al dialogo tra arte, convivialità e territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: “Incanto e magia”, gli angeli di Paola Meneghetti in mostra a Villa Sant’Apollonia
