Dal 27 novembre 2025 al 27 marzo 2026, il Ristorante Cascina dei Filagni di Grumello del Monte ospita la mostra “Piazze e Città d’Italia” di Paola Meneghetti. L’esposizione propone un viaggio visivo attraverso le principali piazze e città italiane, offrendo un’interpretazione personale e poetica dei luoghi che caratterizzano il nostro paese. Un’occasione per riscoprire l’Italia attraverso l’arte e la sensibilità dell’artista.

Dal 27 novembre 2025 al 27 marzo 2026, il Ristorante Cascina dei Filagni di Grumello del Monte (BG) ospita la mostra personale “Piazze e Città d’Italia” della pittrice Paola Meneghetti. Il progetto artistico propone un viaggio ideale attraverso le principali piazze e città italiane, reinterpretate dall’artista in chiave naif. Uno stile che, grazie a colori vivaci e forme essenziali, restituisce una visione emozionale e immaginifica dei luoghi simbolo del nostro Paese. “Piazze e Città d’Italia” si inserisce in un percorso artistico già avviato dall’artista in contesti espositivi analoghi, confermando la naturale vocazione del progetto al dialogo tra arte, convivialità e territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Argomenti discussi: Piazze e Città d'Italia, la personale di Paola Meneghetti per riscoprire l'Italia più poetica

