Le ‘soffiate’ di Hydra mister Campari l’Old Fashion Lucarelli & friends | le tante storie degli spiati di Equalize

La lista delle persone spiata da Equalize si allunga, coinvolgendo vari soggetti e situazioni. La centrale di spionaggio, collegata al manager e all’ex poliziotto deceduto durante gli arresti domiciliari, ha raccolto informazioni su diversi personaggi e eventi. Tra questi figurano intercettazioni relative a incontri e conversazioni di vario genere, con dettagli che vengono ora resi pubblici. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attività di sorveglianza e investigazioni.