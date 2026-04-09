Le ‘soffiate’ di Hydra mister Campari l’Old Fashion Lucarelli & friends | le tante storie degli spiati di Equalize
La lista delle persone spiata da Equalize si allunga, coinvolgendo vari soggetti e situazioni. La centrale di spionaggio, collegata al manager e all’ex poliziotto deceduto durante gli arresti domiciliari, ha raccolto informazioni su diversi personaggi e eventi. Tra questi figurano intercettazioni relative a incontri e conversazioni di vario genere, con dettagli che vengono ora resi pubblici. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attività di sorveglianza e investigazioni.
Si allunga, e di molto, la lista degli spiati da Equalize, la centrale dello spionaggio riferibile al manager Enrico Pazzali e all’ex polizotto Carmine Gallo, deceduto mentre era agli arresti domiciliari il 9 marzo del 2025. La chiusura della seconda tranche di questa mastodontica indagine del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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