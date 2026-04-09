La Procura di Milano ha richiesto il processo per un uomo accusato di aver spionato diverse persone famose, tra cui personaggi pubblici, calciatori e giornalisti. Tra i soggetti coinvolti ci sono figure note nel mondo dello spettacolo e dello sport. L’indagine si concentrava sull’uso di metodi illeciti per ottenere informazioni riservate, con un’attenzione particolare a un caso chiamato Equalize.

Si è conclusa la seconda indagine del caso Equalize. Per l’ex titolare dell’agenzia investigativa, Enrico Pazzali, è stato chiesto il processo. Il secondo filone ha visto 81 indagati e dentro ci sono anche nomi come Leonardo Maria Del Vecchio, Stefano Speroni e Giacomo Tofru. Tra gli spiati invece tanti i nomi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e del mondo sportivo. Alcuni di questi sono Bobo Vieri, Selvaggia Lucarelli, Ricky Tognazzi, ma anche Fabrizio Corona e Gabriele Parpiglia. Cos’è il caso Equalize Il caso Equalize indica l’inchiesta condotta dalla Procura di Milano su presunti dossieraggi su esponenti politici, manager, industriali e VIP. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è il caso Equalize e chi sono i vip spiati, da Selvaggia Lucarelli e Corona a Vieri e Sonia Bruganelli

Caso Equalize, spiate centinaia di vip e imprenditori: anche Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona e Bobo VieriSarebbero centinaia le persone, tra vip e imprenditori, che sarebbero state "dossierate" dall'agenzia investigativa Equalize.

Da Bobo Vieri a Fabrizio Corona fino a Ricky Tognazzi: ecco tutti i nuovi nomi dei vip spiati da EqualizeDa Christian Vieri a Fabrizio Corona, fino a Ricky Tognazzi e Selvaggia Lucarelli.

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Cos'è il caso Equalize e chi sono i vip spiati, da Selvaggia Lucarelli e Corona a Vieri e Sonia BruganelliLa Procura di Milano chiede il processo per Enrico Pazzali per il presunto spionaggio ai danni di vip, calciatori e giornalisti. Chi sono ... virgilio.it

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