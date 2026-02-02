La Sicilia Londra e Mestre sono protagoniste dei nuovi incontri della rassegna Ad alta voce

La rassegna “Ad alta voce” torna con tre nuovi incontri a febbraio. La manifestazione, organizzata da Mondadori Bookstore Mestre e dal Centro Culturale Candiani, coinvolge protagonisti provenienti da Sicilia, Londra e Mestre. Gli appuntamenti puntano a coinvolgere il pubblico con letture e presentazioni di autori e scrittori, offrendo un momento di riflessione e divertimento. La collaborazione con Voci di Carta e la Fondazione Musei Civici di Venezia garantisce un’offerta ricca di spunti culturali.

A febbraio si terranno altri tre appuntamenti con “Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte”, la rassegna di presentazioni organizzata da Mondadori Bookstore Mestre e Centro Culturale Candiani, in collaborazione con Voci di Carta e Fondazione Musei Civici di Venezia: un divertente ritorno, un volume sull’architettura mestrina, e un romanzo ambientato tra la Sicilia, Londra e Mestre. Gli eventi sono gratuiti, ma per le colazioni e` richiesta la prenotazione online. Si parte venerdi` 13 febbraio, alle ore 18.30 al Centro Culturale Candiani, con la presentazione del libro Sequel. La seconda indagine del Commissario Elfo di Nicolo` Targhetta (BeccoGiallo, 2025).🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

