Sanremo sceglie Firenze | scuola di danza del Quartiere 4 tra le protagoniste della rassegna musicale
Sanremo ha scelto Firenze per la sua rassegna musicale, portando sul palco anche la scuola di danza del Quartiere 4. Quindici giovani ballerine dell’Open Dance si preparano a esibirsi a Casa Sanremo Performer 2026, che si terrà al Palafiori. La scuola ha ottenuto questa opportunità grazie alla qualità delle sue esibizioni e alla passione delle allieve. La loro partecipazione rappresenta un traguardo importante per il quartiere e la scena locale.
Quindici allieve sono state selezionate per esibirsi a Casa Sanremo durante il Festival. Al via la raccolta fondi per permettere a tutte di partecipare e portare il nome di Firenze sul palco nazionale Dal Quartiere 4 al palco nazionale di Casa Sanremo. È il sogno che sta per diventare realtà per 16 allieve della scuola di danza del Quartiere 4 Open Dance, selezionata per partecipare a Casa Sanremo Performer 2026, la rassegna nazionale dedicata alle scuole di danza che si svolgerà al Palafiori durante il Festival di Sanremo. Un traguardo prestigioso, frutto di anni di studio e sacrifici, ma anche un’esperienza che comporta costi importanti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Ultimo dell'anno a Firenze, le piazze protagoniste della festa
Casa Sanremo The Club, la dj Tiziana Virzì tra le protagoniste dell'edizione 2026
Tiziana Virzì, nota dj, ha conquistato il palco di Casa Sanremo The Club nel 2026, dopo aver iniziato a suonare musica classica da bambina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Da Firenze a Sanremo, l'avventura di Open Dance: 'Porteremo una coreografia sul calcio storico fiorentino'Da Firenze a Sanremo, un'avventura e una grande opportunità per una scuola di danza fiorentina. È Open Dance, fondata nel 2010 da Francesca Faraco e Vania Prioreschi e attiva in via Lunga, all'Isolott ... 055firenze.it
Alberto Matano sceglie un famoso volto di Amici come inviato de La vita in diretta per Sanremo 2026: ecco chi Con lui anche altri due famosi volti tv facebook