Sanremo sceglie Firenze | scuola di danza del Quartiere 4 tra le protagoniste della rassegna musicale

Quindici allieve sono state selezionate per esibirsi a Casa Sanremo durante il Festival. Al via la raccolta fondi per permettere a tutte di partecipare e portare il nome di Firenze sul palco nazionale Dal Quartiere 4 al palco nazionale di Casa Sanremo. È il sogno che sta per diventare realtà per 16 allieve della scuola di danza del Quartiere 4 Open Dance, selezionata per partecipare a Casa Sanremo Performer 2026, la rassegna nazionale dedicata alle scuole di danza che si svolgerà al Palafiori durante il Festival di Sanremo. Un traguardo prestigioso, frutto di anni di studio e sacrifici, ma anche un’esperienza che comporta costi importanti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

