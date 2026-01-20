Meteo Torino e Piemonte | in arrivo piogge e nevicate a quote molto basse il tempo peggiora per il weekend

Le previsioni meteo per Torino e il Piemonte indicano un peggioramento nelle prossime ore, con piogge e nevicate a quote molto basse. Fino a giovedì 22 gennaio, una vasta area di alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate nella regione. Tuttavia, il fine settimana sarà caratterizzato da un cambiamento climatico, con un aumento delle precipitazioni che interesseranno tutta l’area.

Una vasta area di alta pressione favorirà una parentesi stabile e soleggiata sul Piemonte, con prevalenza di bel tempo fino a giovedì 22 gennaio. Il clima sarà piuttosto rigido, soprattutto di notte e fino al mattino, con temperature minime intorno allo zero o anche al di sotto su gran parte.

