Il 70% degli italiani si gode lo sport in diretta tv è sul piccolo schermo che si vivono le grandi emozioni

Il 70% degli italiani preferisce seguire lo sport in diretta televisiva, facendo della TV il principale modo di vivere le emozioni sportive. Ogni giorno, circa 20 milioni di famiglie tengono acceso il televisore, soprattutto per il calcio, che cattura l’attenzione di gran parte del pubblico. Oltre al calcio, si seguono con passione anche il tennis, la MotoGP e gli sport invernali. Le partite e le gare sono tra gli appuntamenti più seguiti, creando un ritmo quotidiano nelle case italiane. La televisione resta il centro dell’intrattenimento sportivo.

Complici televisori sempre più all'avanguardia con immagini e audio di altissima qualità, l'esperienza immersiva dei match si può vivere anche dal divano di casa.