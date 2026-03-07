Silenzio e quiete nel porto sul mare che si tinge d' arancione

Nel porto nel Seno di Levante, un diportista si prepara a lasciare gli ormeggi della Lega Navale. La scena si svolge al tramonto, con il mare che si colora di arancione e il silenzio che avvolge l’area. La barca si allontana lentamente, pronta a navigare verso acque aperte sotto il cielo che si tinge di sfumature calde.

Su un mare tinto di arancione, un diportista lascia il porto a bordo della sua imbarcazione, dagli ormeggi della Lega Navale, nel Seno di Levante. Intorno a lui, solitudine e silenzio. Questo momento di quiete è stato immortalato da Mariangela Conte.

