Le pagelle Anumba adesso è un fattore

Nella partita, Fantinelli ha giocato 23 minuti e concluso con un punteggio di 6, senza segnare da due punti e realizzando due liberi su due tentativi. Ha catturato due rimbalzi, recuperato un pallone e commesso una perdita, contribuendo con otto assist. Anumba si è distinto come un elemento importante per la squadra.

Fantinelli 6 (in 23’ 02 da due, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa, 8 assist). Come sempre tanti assist, ma stavolta pochi punti. Moore 6 (in 18’ 13 da due, 11 da tre, 22 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse). Decisamente un passo avanti rispetto a Pesaro. Ancora non al top, ma è utile anche a rimbalzo. Sarto 6,5 (in 34’ 03 da due, 38 da tre, 34 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 3 assist). Tira tanto, non sempre trova il paniere, ma ci prova. Anumba 7,5 (in 34’ 69 da due, 5 rimbalzi, una persa, un assist). Partita dopo partita sta diventando sempre più un fattore determinante nell’assetto della Effe. Sorokas 8,5 (in 38’ 37 da due, 49 da tre, 69 ai liberi, 18 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 3 assist, una stoppata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Anumba adesso è un fattore Articoli correlati Leggi anche: Le pagelle dei biancoblù. Perkovic, serata da dimenticare. Sorokas fa una fatica tremenda. Impegno e punti: Anumba si salva Leggi anche: Le pagelle. Genio De Ketelaere. Zappascosta infinito. Fattore Zalewski Contenuti utili per approfondire Le pagelle Anumba adesso è un fattore Discussioni sull' argomento BM ON A2/LE PAGELLE: Coppia che vince non si cambia, Anumba e Sorokas guidano la Fortitudo - di Alessandro di Bari; La Fortitudo alza il muro in difesa e resiste al ritorno di Avellino: le pagelle; BM ON A2/ LE PAGELLE: Sorokas e Anumba guidano la Fortitudo alla rimonta, Dengri e Marini cedono nel finale - di Alessandro di Bari; Le pagelle della vittoria della Fortitudo contro Rimini. Al PalaDozza finisce 71-62, grazie a un Sorokas monumentale e a un solido Anumba. Brutta distorsione al ginocchio per Imbrò - facebook.com facebook BASKET A2 Continua il momento magico della F!! VITTORIA FORTITUDO!! Risultato Finale Fortitudo 71-62 Avellino Moore 7, Sarto 12, Anumba 12, Della Rosa 7, Sorokas 24, Imbrò 3, Guaiana, Fantinelli 2, De Vico 4. — presso PalaDozza. x.com