Le news | Luca Massimi arbitrerà la gara con la Carrarese Ad Avellino assegnò un rigore molto dubbio per un fallo di mano di Charlys Il Padova perde Lasagna | stagione finita

Luca Massimi sarà l’arbitro della partita tra la Reggiana e la Carrarese in programma domenica alle 19,30 al ‘Città del Tricolore’. In passato ha diretto un incontro ad Avellino in cui fu assegnato un rigore molto contestato per un fallo di mano di un giocatore avversario. Nel frattempo, il Padova ha perso uno dei suoi attaccanti principali a causa di un infortunio che ha messo fine alla sua stagione.

Sarà Luca Massimi a dirigere la Reggiana nella sfida di domenica, quando alle 19,30 al ‘Città del Tricolore’ arriverà la Carrarese. Guardando al recente passato, si tratta di una designazione che non induce all’ottimismo, visto che il fischietto molisano penalizzò i granata nella sfortunata trasferta di Avellino - assegnando un rigore per un tocco di mano di Charlys che nemmeno al replay fu possibile individuare con chiarezza - e che in una dinamica simile annullò il gol di Gondo nella trasferta di Mantova, vinta comunque per 1 a 0. Assieme a lui ci saranno gli assistenti Rossi e Zanellati, mentre il ‘quarto uomo’ lo farà Di Cicco. Nella famigerata e sempre più potente sala Var ci saranno invece Cosso e Del Giovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le news: Luca Massimi arbitrerà la gara con la Carrarese. Ad Avellino assegnò un rigore molto dubbio per un fallo di mano di Charlys. Il Padova perde Lasagna: stagione finita Leggi anche: Padova, 3 punti di platino! Lasagna decide con la Carrarese, prima vittoria dell'era Banzato L’acuto di Lasagna ferma la Carrarese: all’Euganeo passa il Padova di misuraPADOVA – La Carrarese esce sconfitta per 1-0 dallo Stadio Euganeo, pagando dazio alla legge non scritta del calcio che premia la precisione sulla... Argomenti più discussi: Massimi Luca - Scheda Arbitro; Sassuolo Cagliari, Chiffi l’arbitro della partita di Serie A; Reale Group, clima interno ai massimi: prima in Spagna, cresce la fiducia in Italia; Petrolio, la fiammata del Brent fisico a 141 dollari al barile, massimi dal 2008. Le news: Luca Massimi arbitrerà la gara con la Carrarese. Ad Avellino assegnò un rigore molto dubbio per un fallo di mano di Charlys. Il Padova perde Lasagna: stagione finitaSarà Luca Massimi a dirigere la Reggiana nella sfida di domenica, quando alle 19,30 al ‘Città del Tricolore’ arriverà la Carrarese. Guardando al recente passato, si tratta di una designazione che non ... sport.quotidiano.net L'associazione Luca Coscioni rilancia la campagna per il rispetto dei tempi massimi e denuncia l'opacità della piattaforma nazionale Agenas: «I dati sono incompleti e difficili da interpretare» - facebook.com facebook