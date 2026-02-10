Padova 3 punti di platino! Lasagna decide con la Carrarese prima vittoria dell' era Banzato

Il Padova torna a sorridere e ottiene tre punti fondamentali contro la Carrarese. Dopo quasi un mese di digiuno, i biancoscudati vincono 1-0 e trovano la loro prima vittoria della nuova gestione Banzato. Una vittoria che dà ossigeno e avvicina la squadra alla salvezza, in un match deciso da un gol decisivo e da una prestazione determinata.

Un altro grande passo verso la salvezza. Ad un mese dall'ultimo sorriso, il Padova centra la seconda vittoria del suo 2026, la prima dell'era Banzato, nello scontro diretto con la Carrarese. Decide un piattone mancino di Lasagna al 29' del primo tempo su gentile omaggio di Oliana. Tre punti.

