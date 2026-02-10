L’acuto di Lasagna ferma la Carrarese | all’Euganeo passa il Padova di misura

Questa sera il Padova batte la Carrarese 1-0 all’Euganeo. La squadra ospite ha tenuto il passo, ma un gol di Lasagna nel primo tempo ha deciso il risultato. La Carrarese ha cercato di reagire, senza però riuscire a trovare il pareggio. La vittoria permette al Padova di portare a casa tre punti importanti, mentre i toscani devono accontentarsi della sconfitta.

PADOVA – La Carrarese esce sconfitta per 1-0 dallo Stadio Euganeo, pagando dazio alla legge non scritta del calcio che premia la precisione sulla mole di gioco. Nel posticipo della 24ª giornata, la formazione toscana costruisce e preme, ma si arrende alla stoccata isolata del Padova e, soprattutto, alla propria imprecisione negli ultimi sedici metri. La serata, diretta dal signor Turrini, ha messo subito in chiaro le gerarchie di pericolosità. Se i veneti hanno sfiorato il vantaggio in avvio con il palo colpito da Barreca su punizione (nata da un fallo di mano di Illanes), la Carrarese ha risposto con una manovra avvolgente ma perimetrale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

