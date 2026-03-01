Dal mondo del cinema le reazioni indignate per l’attacco degli Usa all’Iran

Le star di Hollywood hanno espresso indignazione dopo l’attacco militare degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran iniziato sabato mattina. Le reazioni si sono concentrate sulla condanna di questa operazione, senza approfondimenti sulle cause o sui possibili sviluppi. Numerose celebrità hanno condiviso sui social le loro opinioni, chiedendo attenzione e rispetto per la situazione internazionale in atto.

Le star di Hollywood si stanno esprimendo contro il massiccio attacco militare degli Stati Uniti di Trump e di Israele contro l’Iran, iniziato sabato mattina. Da Mark Ruffalo a Rosie O’ Donnell. Scopriamo le reazioni del mondo del cinema ad un gesto politico e militare destinato a cambiare nettamente l’equilibrio geopolitico attuale. Rosie O’Donnell, da tempo critica di Trump, è intervenuta su Instagram per protestare contro gli scioperi. Insieme alla didascalia “Lui mente sempre e solo #impeachtrump”, ha pubblicato due citazioni dalla campagna presidenziale di Trump del 2024. La prima recitava: “Se Kamala vince, ci aspettano solo morte e distruzione, perché lei è la candidata delle guerre infinite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

