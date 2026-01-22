Ferdinando Santini fu vittima di barbari nazisti 80 anni dopo arriva la sentenza di condanna

Ferdinando Santini, vittima di un crimine nazista avvenuto ad Ortignano Raggiolo, riceve finalmente giustizia a distanza di ottantadue anni. Dopo decenni di attesa, la sentenza di condanna riconosce ufficialmente il misfatto, sottolineando l’importanza della memoria e della verità storica. Questo processo rappresenta un passo fondamentale nel riconoscimento delle responsabilità e nel rispetto della memoria delle vittime di quei tragici eventi.

Un crimine di guerra nazista compiuto nel territorio di Ortignano Raggiolo è stato riconosciuto a distanza di ottantadue anni. Il tribunale di Firenze ha sancito un risarcimento per gli eredi di Ferdinando Santini che fu ucciso l’11 luglio 1944 in conseguenza di “azioni violente a opera dei.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Dopo 16 anni di processi arriva la condanna per violenza sessualeDopo sedici anni di battaglie legali, silenzi e attese, si conclude con una condanna definitiva il lungo percorso giudiziario per violenza sessuale.

