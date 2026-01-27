In questo testo si riflette sull'importanza del ricordo e della memoria storica, attraverso un episodio che coinvolge un uomo che, in un momento di tensione, si impegna a recuperare i corpi di due nazisti. La narrazione si inserisce nel contesto del Giorno della Memoria, sottolineando il valore di ricordare eventi passati per comprendere meglio il presente.

Di Franco Presicci: Il lavoro del cronista di nera è affascinante e a volte addirittura divertente. Affascinanti le notti che si passano al giornale con un solo collega che fa su e giù per tenere sotto controllo il giornale che sta per andare alla rotativa o per fare spazio per inserire un pezzo importante arrivato all’ultimo momento. La sentinella del pronto intervento doveva avere sempre l’orecchio teso alla radio, che all’improvviso poteva lanciare la notizia di un regolamento di conti in una via magari periferica o in aperta campagna, in un ristorante, alle spalle di un ospedale o in qualsiasi altra parte. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Quando al giornale la sera della vigilia di Natale telefonò un uomo che uccise due nazisti e voleva farne recuperare i corpi Ricordi nel Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria 2026, il Comune di Bologna presenta la mostra

