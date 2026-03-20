I leggings panta Capri stanno conquistando sempre più spazio tra gli indumenti di tendenza, grazie alla loro versatilità e praticità. Sono scelti da molte persone per completare look casual e sportivi, adattandosi facilmente a diverse situazioni quotidiane. La popolarità di questo capo si riflette nelle vendite e nelle collezioni di vari marchi di abbigliamento.

. Perfetti per look casual o sofisticati, conquistano le strade, le passerelle e le celeb. Il look di Gwyneth Paltrow unisce comfort e charme con Capri pant, maglia a righe e ballerine con lacci, dando vita a un ensemble equilibrato, discreto e ideale per la città. Bella Hadid porta il total black a un nuovo livello di femminilità e modernità con top in pizzo, leggings Capri, bomber oversize e tacchi alti creando un look elegante e urbano, mentre Barbara Palvin reinventa il casual chic: panta Capri abbinati a camicia bianca annodata in vita, pump animalier e borsa Charles&Keith. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I leggings panta Capri diventano protagonisti del guardaroba moderno, unendo comfort e stile in ogni occasione

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