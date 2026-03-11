Le Madri Costituenti abruzzesi Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici successo del convegno a Pescara

A Pescara si è svolto un convegno organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’evento ha celebrato l’80° anniversario del voto alle donne, la nascita della Repubblica e l’elezione dell’Assemblea Costituente. Alla discussione hanno partecipato le Madri Costituenti abruzzesi Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici.

PESCARA – Un successo il convegno organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pescara per la Giornata Internazionale della Donna, nell’80° anno del voto alle donne, della nascita della Repubblica e dell’elezione dell’Assemblea Costituente. È stato un doveroso ed emozionante tributo alle due Madri costituenti abruzzesi, Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici, nel fare memoria del loro contributo alla elaborazione della nostra Costituzione. L’incontro si è svolto nella mattinata di martedì 10 marzo, con una significativa partecipazione, presso l’Aula Riunioni “Giovanni Di Biase” del Tribunale di Pescara.... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Le Madri Costituenti abruzzesi Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici, successo del convegno a Pescara Articoli correlati Leggi anche: Le donne abruzzesi nell’Assemblea costituente: Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici Leggi anche: Le donne abruzzesi nell’assemblea costituente: Filmone Delli Castelli e Maria Agamben Federici Altri aggiornamenti su Madri Costituenti Temi più discussi: Il volto delle Donne – Mostra; LE MADRI COSTITUENTI ABRUZZESI FILOMENA DELLI CASTELLI E MARIA AGAMBEN FEDERICI; Bistocchi, il volto di questo 8 marzo è quello delle 'Madri costituenti'; Villaga celebra le 21 Madri Costituenti: inaugurata un’area di sosta lungo la Treviso-Ostiglia. LE MADRI COSTITUENTI ABRUZZESI FILOMENA DELLI CASTELLI E MARIA AGAMBEN FEDERICISuccesso del convegno promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pescara PESCARA – Un successo il convegno organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’ Ordine degli Avvoca ... politicamentecorretto.com Il volto delle donne, una mostra per omaggiare artiste e Madri CostituentiLa mostra intende valorizzare il contributo delle donne alla storia artistica e civile del Paese, mettendo in dialogo le opere di alcune tra le più importanti artiste europee tra il Quattrocento e l’O ... libreriamo.it Madri costituenti, le battaglie delle 21 elette nel 1946: il focus nell'App de «la Lettura». Nel supplemento in edicola e nell'App, sei pagine sul voto alle donne, ottant'anni fa https://tinyurl.com/4jnkrk9d - facebook.com facebook Treviso-Ostiglia, lungo la ciclovia un'insegna in memoria delle ventuno Madri Costituenti x.com