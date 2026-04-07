Meloni su foto con pentito dei Senese | Gettano fango nel ventilatore mediatico per interessi di partito

La premier ha commentato una foto pubblicata con un pentito legato ai Senese, accusando alcuni media di diffondere notizie con l’obiettivo di danneggiare la sua immagine. Nell’intervento, ha affermato che certi giornalisti sono più interessati a creare scompiglio piuttosto che a fornire informazioni accurate. La dichiarazione si inserisce in un contesto di polemiche tra esecutivo e stampa sulla gestione delle notizie riguardanti le relazioni tra politica e criminalità.

“A questi ‘professionisti dell’informazione’ non importa niente. Tutto serve a gettare fango nel ventilatore e a fare da grancassa mediatica agli interessi di partito“.Giorgia Melonitiene il punto e smentisce categoricamente le ricostruzioni condotte da diverse testate su una foto del 2019, rivelata daReport, che la ritrae insieme aGioacchino Amico, il referente del clan Senese in Lombardia, oggi collaboratore di giustizia nel processo Hydra di Milano. Il premier, via social, si rivolge direttamente a quella che definisce “redazione unica“, composta “da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage, e Report“, ritenendo del tutto “bizzarra la tesi di una mia vicinanza ad ambiente malavitosi“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni su foto con pentito dei Senese: “Gettano fango nel ventilatore mediatico per interessi di partito” Leggi anche: Meloni e la foto col pentito del clan Senese: “Solo fango, non mi faccio intimidire” Meloni smonta la foto con Amico di Report: "Contro di me fango nel ventilatore"L'ultima patacca firmata Report e rilanciata da Fatto e Repubblica per attaccare Giorgia Meloni fa raccogliere l'ennesima brutta figura alla sinistra. Temi più discussi: La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla Camera; Il pentito e la foto con Meloni : Si accreditò per conto di FdI; La foto del pentito del clan Senese con Meloni e i suoi strani rapporti con FdI: la premier attacca la stampa; Il pentito del clan Senese con Meloni, Report: Vicino a FdI. La premier: Il mio impegno contro le mafie è cristallino. Meloni replica a foto con pentito clan Senese: Mio impegno contro la mafia è cristallinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Meloni replica a foto con pentito clan Senese: 'Mio impegno contro la mafia è cristallino' ... tg24.sky.it La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla CameraInchiesta sui rapporti tra esponenti di Fratelli d'Italia e ambienti legati al clan. Nello scatto con la leader della destra del 2019 posa Gioacchino Amato, ... repubblica.it Il più vergognoso picco di ipocrisia toccato dal governo Meloni. Teniamolo a mente. - facebook.com facebook Ora Meloni è alle strette, l’alleanza asimmetrica con Trump non paga più x.com