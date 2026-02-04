Tutela dei laghi di Ganzirri e Torre Faro organizzato tavolo tecnico a Palazzo dei Leoni

Questa mattina a Palazzo dei Leoni si è tenuto un tavolo tecnico tra enti pubblici per discutere delle criticità che interessano i laghi di Ganzirri e Torre Faro. L’obiettivo è trovare soluzioni per gestire meglio la navigazione, gli ormeggi e le attività nella Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro, un’area che negli ultimi tempi ha vissuto diverse tensioni. Presenti rappresentanti della Città Metropolitana e altri soggetti coinvolti, che hanno iniziato a mettere sul tavolo le questioni più urgenti.

L'incontro interistituzionale, convocato dalla Città Metropolitana, ha affrontato il tema dei controlli e sistemi di vigilanza a tutela del delicato ecosistema della Riserva di Capo Peloro L'incontro, fortemente voluto e promosso dal Sindaco Metropolitano Federico Basile, ha coinvolto i principali enti impegnati nella tutela dell'area protetta. L'obiettivo è definire un percorso condiviso per salvaguardare e valorizzare gli ecosistemi lacustri e la riserva patrimonio di grandissimo valore ambientale della Città Metropolitana di Messina, proteggere la qualità delle acque e garantire la corretta gestione delle attività di molluschicoltura, fondamentali per l'habitat e l'economia locale e strettamente legate alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica.

