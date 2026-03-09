Incendio all’alba a Torre Faro | scuola chiusa verifiche in corso

Questa mattina all’alba un incendio ha interessato una scuola a Torre Faro, provocando la chiusura immediata dell’edificio e l’interruzione delle attività scolastiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e avviare le verifiche. La scuola rimane chiusa fino a nuovo avviso mentre si accertano eventuali danni.

Un incendio è divampato questa mattina all'alba nella scuola di Torre Faro, costringendo alla sospensione immediata delle lezioni fino a data da destinarsi. Le autorità scolastiche e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, mentre la polizia locale ha delimitato l'area per consentire le verifiche necessarie. Al momento non è ancora possibile quantificare l'entità dei danni né stabilire le cause che hanno provocato il rogo. Le operazioni di controllo e messa in sicurezza proseguiranno nelle prossime ore, con l'obiettivo di garantire l'incolumità di studenti, personale docente e amministrativo prima della riapertura.

