La Rai perde anche le Atp Finals vince l’offertona di Mediaset | cosa prevede l’accordo sui diritti Tv

La Rai perde i diritti televisivi delle Atp Finals. Mediaset ha appena annunciato di aver acquistato i diritti in chiaro per almeno tre anni, grazie a un accordo con l’Associazione Tennisti Professionisti. La partita si è chiusa con un’offerta più alta rispetto a quella della tv pubblica, che ora dovrà cedere il passo a una nuova gestione del grande torneo di tennis.

Mediaset si è aggiudicata i diritti televisivi in chiaro delle Atp Finals con un’intesa di almeno tre anni con l’Associazione Tennisti Professionisti. L’accordo, che attende solo la firma ufficiale come spiega Ansa, è stato strappato alla Rai, che deteneva i diritti fino al 2025, grazie a un’offerta economica decisamente superiore. Una notizia che il Corriere della Sera aveva in parte anticipato nella giornata di oggi, segnalando il rischio concreto per viale Mazzini di perdere uno degli eventi sportivi più seguiti del palinsesto. L’ultima occasione persa per la Rai. Per la tv pubblica si tratta di un passo falso significativo, che arriva in un momento già complicato.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Atp Finals

Ultime notizie su Atp Finals

