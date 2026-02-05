Emma Stone ha deciso di prendersi una pausa da Instagram, perché teme che possa influire sulla sua salute mentale. Invece, sta investendo molto su Substack, dove condivide i suoi pensieri e le sue idee. Recentemente, è tornata sul grande schermo con uno spot pubblicitario che andrà in onda durante il Super Bowl, sotto la regia di Yorgos Lanthimos, con cui ha già lavorato più volte.

Ha girato uno spot che andrà in onda durante il Super Bowl e lo ha fatto con Yorgos Lanthimos, che l’ha diretta più volte sul grande schermo. Ma Emma Stone, nonostante abbia realizzato una pubblicità per Squarespace, società americana che offre un servizio online per costruire e ospitare siti web, non solo non ha intenzione di confermare il dominio aperto a scopo dimostrativo ma neanche di iscriversi a Instagram: “Ho troppo paura per la mia salute mentale per impegnarmi in quel modo, ed è per questo che sono una grande osservatrice silenziosa e adoro seguire quello che fanno gli altri”. L’attrirce 37enne ha raccontato questa sua lontananza scelta dai social a Rolling Stone: “Da piccola ero molto presa dal creare siti prototipali con vecchi servizi come Angelfire e GeoCities. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Instagram? Ho troppa paura per la mia salute mentale per impegnarmi in quel modo. Ma sto spendendo un sacco di soldi su Substack”: così Emma Stone

