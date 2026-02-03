Dieci anni dal ritrovamento di Giulio Regeni il documentario in 200 cinema | ecco tutte le sale dove sarà proiettato

Dopo dieci anni dal ritrovamento di Giulio Regeni, il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo” arriva finalmente nelle sale di tutta Italia. Dopo le anteprime, il film viene proiettato in numerose sale da nord a sud, portando sul grande schermo la storia del ricercatore torturato e ucciso in Egitto. La pellicola vuole mantenere viva la memoria di Regeni e far conoscere meglio le circostanze della sua morte.

Dopo le proiezioni in anteprima, arriva nelle sale da nord a sud il docufilm “ Giulio Regeni – Tutto il male del mondo ” dedicato alla storia del ricercatore torturato e ucciso in Egitto dieci anni fa. Dal 2 al 4 febbraio sarà nei cinema di quasi tutte le regioni, a esclusione di Calabria, Molise e Valle d’Aosta ( qui tutte le sale dove sarà proiettato ). Diretto da Simone Manetti e distribuito da Fandango, il film propone una ricostruzione puntuale dei fatti che hanno segnato una delle vicende giudiziarie e di cronaca più dolorose per l’Italia contemporanea. La narrazione parte dal rapimento di Giulio Regeni – giovane ricercatore italiano dell’Università di Cambridge scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato privo di vita il 3 febbraio seguente con segni di torture – e segue gli sviluppi della lunga battaglia per ottenere verità e giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, arriva nelle sale italiane un nuovo documentario diretto da Simone Manetti, distribuito da Fandango.

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

Argomenti discussi: Giulio Regeni, conoscere la sua storia 10 anni dopo; Anche il Comune di Genova esporrà lo striscione che chiede verità per Giulio Regeni; Dopo Fano ecco le più importanti scoperte archeologiche degli ultimi dieci anni: dai bronzi di san Casciano al portico di Caligola; Dieci anni senza Giulio Regeni, dal rapimento alla battaglia per la verità: ecco cosa è successo.

Dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni: c’è un’Italia che non ha mai dimenticatoEra il 25 gennaio 2016, il suo corpo fu ritrovato il 3 febbraio, maciullato dalle torture. Il nome del ricercatore ucciso in Egitto, fin dall’inizio, ha messo a confronto la ragion di Stato e la giust ... editorialedomani.it

Dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, Mattarella: Verità e giustizia non si prestino a compromessiIn occasione del decimo anniversario, anche il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio ai genitori del giovane ricercatore, ribadendo l'impegno dello Stato nella ricerca della verità ... today.it

Il Nastro della legalità 2026 al documentario su Giulio Regeni, presentato anche a Roma, al cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti. Premiati regista, autori e produttori. Omaggio alla famiglia e alla battaglia per la giustizia https://www.lacapitale.it/articolo/il - facebook.com facebook

Ieri erano 10 anni senza Giulio Regeni Giulio si trovava in Egitto per studiare i sindacati indipendenti e i movimenti sociali che ancora, nonostante il tradimento della rivoluzione di Piazza Tahrir, continuavano a battersi per un mondo migliore. Fu sequestrato, x.com