La Regione Lazio stanzia oltre un miliardo di euro per le imprese del territorio Ecco da dove arrivano i soldi

La Regione Lazio ha destinato oltre un miliardo di euro nel prossimo biennio per sostenere le imprese locali. Questi fondi sono stati stanziati per favorire lo sviluppo economico e rafforzare il tessuto imprenditoriale della regione. Di seguito, si approfondisce l’origine e le modalità di assegnazione di queste risorse, evidenziando l’impatto sul territorio e le opportunità offerte alle aziende.

La Regione Lazio nel prossimo biennio avrà un miliardo e 140 milioni di euro a disposizione per le imprese del territorio. L'annuncio è stato fatto nel corso di un'iniziativa pubblica, alla quale hanno preso parte il presidente Francesco Rocca, la vicepresidente e assessora alle Attività.

