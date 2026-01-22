La Regione Lazio stanzia oltre un miliardo di euro per le imprese del territorio Ecco da dove arrivano i soldi

Da latinatoday.it 22 gen 2026

La Regione Lazio ha destinato oltre un miliardo di euro nel prossimo biennio per sostenere le imprese locali. Questi fondi sono stati stanziati per favorire lo sviluppo economico e rafforzare il tessuto imprenditoriale della regione. Di seguito, si approfondisce l’origine e le modalità di assegnazione di queste risorse, evidenziando l’impatto sul territorio e le opportunità offerte alle aziende.

La Regione Lazio nel prossimo biennio avrà un miliardo e 140 milioni di euro a disposizione per le imprese del territorio. L'annuncio è stato fatto nel corso di un'iniziativa pubblica, alla quale hanno preso parte il presidente Francesco Rocca, la vicepresidente e assessora alle Attività.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

