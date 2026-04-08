La guerra delle borse di studio dopo le proteste la Regione annuncia | La riceveranno 6.452 idonei

Dopo settimane di proteste da parte di diverse associazioni studentesche, la Regione ha annunciato che 6.452 studenti riceveranno le borse di studio. In precedenza, alcuni studenti avevano organizzato un presidio con tende davanti alla sede regionale per chiedere chiarimenti e risposte sulle assegnazioni. La disputa riguarda il numero di beneficiari e le modalità di distribuzione delle risorse destinate agli studenti meritevoli.

Prima il presidio con le tende sotto la Regione, lanciato da Cambiare Rotta dopo giorni di protesta da parte di diverse associazioni studentesche sul tema delle borse di studio. Poi, poche ore dopo, è arrivato l’annuncio del presidente Francesco Rocca: i 6.452 studenti universitari del Lazio. 🔗 Leggi su Romatoday.it Borse di studio, studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti. Borse di studio, la guerra continua: sit-in degli studenti sotto alla RegioneNon è bastato l’annuncio, da parte della Regione, di un ulteriore scorrimento della graduatoria, le associazioni universitarie restano sul piede di... Temi più discussi: Borse di studio, la guerra continua: sit-in degli studenti sotto alla Regione; Sardegna. Regione sana l’aumento della borsa di studio per la specializzanda che ha ripreso gli studi dopo una malattia oncologica; Dove porta il sentiero di guerra di Israele - Ilan Pappé; Guerra, quali sono gli scenari per energia, tassi, bond e borse. La guerra delle borse di studio, dopo le proteste la Regione annuncia: La riceveranno 6.452 idoneiRocca: Oltre 200 milioni per garantire il diritto allo studio. L'annuncio poche ore dopo la protesta con le tende sotto alla Regione degli attivisti di Cambiare Rotta ... romatoday.it Borse di studio, la guerra continua: sit-in degli studenti sotto alla RegioneNon è bastato l’annuncio, da parte della Regione, di un ulteriore scorrimento della graduatoria, le associazioni universitarie restano sul piede di guerra: Almeno in 6mila sono ancora in attesa ... romatoday.it Avviso "Puglia Beni Comuni": presentati i 13 progetti finanziati dalla Regione Puglia con 11 milioni di euro a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 8 “Welfare e salute” Sub-Azione 8.2.2. “Riuso di beni immobili, compresi beni confiscati alla crimi - facebook.com facebook Buongiorno Regione Abruzzo del 08/04/2026 x.com