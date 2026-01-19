Lavoro madri penalizzate e stipendi più bassi | a Bologna nasce il manifesto per cambiare le regole

A Bologna nasce un manifesto per promuovere un cambiamento nelle regole che penalizzano le madri lavoratrici. In Italia, l’occupazione femminile si mantiene al 51%, con salari più bassi e maggiori ostacoli rispetto alla media europea. Le madri spesso affrontano dimissioni forzate, progressi di carriera rallentati e difficoltà di accesso al credito. Questo intervento mira a sensibilizzare e promuovere politiche più eque per le donne con figli.

