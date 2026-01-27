Servizio civile regionale 10 i posti disponibili tra Novara e Vco

Il servizio civile regionale offre 10 posti disponibili tra Novara e Vco, aperti a giovani tra i 18 e 28 anni. Il bando, attivo dal 19 gennaio, rappresenta un’opportunità di impegno e crescita personale in ambiti vari. Le posizioni sono suddivise tra le province di Novara e Vco, rivolgendosi a chi desidera contribuire alla comunità e acquisire una preziosa esperienza.

É attivo dal 19 gennaio scorso il nuovo bando del servizio civile regionale volontario. Nel nostro territorio sono disponibili 10 posti per giovani tra i 18-28 anni, sei in provincia di Novara e quattro nel Vco.La scadenza del bando è prevista per giovedì 12 febbraio alle ore 12. Il servizio.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Servizio Civile Regione Esame d’ingresso a Medicina, promossi solo tra il 10% e il 15%: il numero di studenti ammessi inferiore ai posti disponibili? Marche, la Regione raddoppia i posti per il Servizio civile Le Marche aumentano i posti disponibili per il Servizio Civile nel 2025, passando da 200 a 392. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Servizio Civile Regione Argomenti discussi: Servizio Civile Regionale: 8 mesi di attività per 10 posti; Servizio civile regionale: 10 posti per giovani tra Novara e Vco; Servizio Civile Regionale Volontario, nel Novarese 6 posti disponibili per i giovani; Fuoriclasse, in 400 all’evento della Regione Liguria per promuovere il servizio civile. Servizio Civile, 10 posti tra Novara e Vco: ecco come candidarsiVuoi un primo passo nel lavoro e un’esperienza utile alla comunità? Bando Servizio Civile regionale: 10 posti tra Novara e Vco (6 nel Novarese), 8 mesi da aprile 2026, 25 ore/settimana, 501euro lordi. lavocedinovara.com None: aperte le domande per il Servizio CivileFino al 12 febbraio potranno esser presentate le domande di partecipazione al Servizio Civile Regionale esclusivamente attraverso la piattaforma DolPiemonte per un totale di 11 posti, per ... virgilio.it Buongiorno a tutti , sono interessato a quando apre il bando per partecipare al servizio Civile , e tutte le procedure . Penso di rientrare nei giusti parametri Ho la cittadinanza italiana, ho 23 anni , sono diplomato e ho la fedina penale pulita . Sono interessato ov - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.