Abruzzo in zona gialla per le morti sul lavoro nel 2025 | sono 16 le persone decedute
L’Abruzzo si trova in zona gialla per le morti sul lavoro nel 2025, con 16 persone decedute quest’anno. Il numero resta stabile rispetto al 2024 a livello nazionale, ma la situazione resta preoccupante. Le vittime sono state causate da incidenti sul lavoro e il dato si inserisce in un quadro che preoccupa le autorità e i lavoratori.
A livello nazionale è stabile il numero di vittime sul lavoro nel 2025 in Italia rispetto al 2024, con l'Abruzzo in fascia gialla per i 16 decessi a seguito di incidenti sul luogo di lavoro. A illustrare i dati è l'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega. Le 1.093 vittime totali, di cui.🔗 Leggi su Ilpescara.it
