Camera di commercio Irpinia-Sannio export in forte crescita e lavoro in aumento | le nuove infografiche Tagliacarne

La Camera di commercio Irpinia-Sannio segnala una buona ripresa economica. Le nuove infografiche mostrano un aumento netto delle esportazioni e più posti di lavoro. Le famiglie risparmiano di più e l’economia locale sembra ripartire dopo anni difficili. I dati di gennaio 2026 indicano che le imprese sono più attive e che il mercato si sta rafforzando.

È il quadro che emerge dalle nuove infografiche congiunturali Dataview pubblicate dal Centro Studi delle Camere di Commercio "Guglielmo Tagliacarne" Export in accelerazione, occupazione in crescita e risparmio delle famiglie in aumento. È il quadro che emerge dalle nuove infografiche congiunturali Dataview pubblicate dal Centro Studi delle Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne”, che a gennaio 2026 introducono una modalità innovativa e immediata di lettura dell’economia dei territori. Attraverso indicatori chiave confrontati con la media nazionale, il Dataview consente di cogliere con un colpo d’occhio punti di forza, segnali di tenuta e aree di attenzione delle economie locali.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Irpinia Sannio

Il Tar Campania ha sollevato dubbi sull’iter di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, mettendo in discussione l’intera procedura di istruttoria contro Unimpresa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Irpinia Sannio

Argomenti discussi: Movimprese 2025: Irpinia e Sannio tornano a crescere, ma la ripresa resta fragile; Benevento, 26-01-2026 10:42; Crisi demografica, lavoro, industria: l'analisi della CGIL Avellino sui temi che riguardano l'Irpinia; CSV Irpinia- Sannio al rinnovo degli organi elettivi | gli incontri.

Movimprese 2025: Irpinia e Sannio tornano a crescere, ma la ripresa resta fragileAvellino e Benevento chiudono il 2025 con un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni di imprese, segnando un’inversione di tendenza rispetto alle criticità emerse nel 2024, in particolare nel ... orticalab.it

Al Vinitaly le imprese del vino di Irpinia e Sannio parlano di innovazioneNell'edizione numero n. 57 del Vinitaly la Camera di Commercio Irpinia e Sannio racconta il futuro e i percorsi delle imprese vitivinicole che guardano avanti e riescono a coniugare tradizione, ... ansa.it

Punto Impresa Digitale - Irpinia Sannio - facebook.com facebook

La #Cameradicommercio Irpinia-Sannio informa che fino al 13 febbraio 2026 è possibile inviare le candidature per partecipare alla selezione per l’assegnazione del marchio #OspitalitàItaliana. unioncamere.gov.it/sistema-camera… Per informazioni: #turismo x.com